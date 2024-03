Est-ce la fin de la domination du Tesla Model Y ?

Après être enfin parvenu à se sortir des grosses difficultés économiques à la fin de la dernière décennie grâce à l’excellente berline Model 3, Tesla a lancé son SUV Model Y en 2020. A l’époque, Elon Musk pariait que l’engin deviendrait à moyen terme la voiture la plus vendue du monde. Cette perspective paraissait optimiste à l’époque mais force est de constater que les faits lui ont donné raison : le Model Y est effectivement devenu la voiture la plus vendue du monde en 2023 devant les Toyota Rav4 et autres Corolla. Un sacré tour de force pour une marque qui n’existe que depuis le début des années 2000 et qui n’a commercialisé son premier modèle 100% maison qu’au début des années 2010 !

Comme la Model 3 avant lui, le Model Y a bénéficié d’un rapport prix-prestations imbattable lors de ses premières années de carrière pour convaincre la clientèle partout dans le monde. Aux Etats-Unis, il cohabitait avec un Ford Mustang Mach-E beaucoup plus cher que lui à prestations égales. En Europe, il se retrouvait face à des Volkswagen ID.4 et autres Hyundai Ioniq 5 également plus élitistes dans leurs versions à grosses batteries : vendu à 49 990€ au lancement sur notre marché à la fin de l’année 2021, il coûtait à l’époque 3 000€ de moins qu’un Volkswagen ID.4 doté de ses grandes batteries avec un équipement de série moins généreux. Logique, dans ce contexte, qu’il ait pu s’imposer largement sur notre marché et ailleurs dans le monde pendant que les autres marques rataient leurs objectifs de vente et s’inquiétaient de l’insuccès de leurs nouveautés électriques.

Mais les concurrents ont fini par s’adapter. Lassé des mauvais chiffres de vente de son SUV, Volkswagen a finalement décidé de baisser sensiblement le prix de son ID.4 en plus de lui donner un groupe motopropulseur amélioré : désormais affiché à 45 990€ avec de plus grosses batteries que le Tesla Model Y et un bon niveau d’équipement de série, l’Allemand paraît enfin compétitif face à l’Américain quand on les compare directement. Encore mieux, d’autres nouveaux concurrents présentent un rapport prix-prestations au moins au niveau de la référence mondiale : malgré quelques critiques sur sa masse, le Peugeot E-3008 à 44 990€ promet une meilleure autonomie et des prestations intéressantes. Surtout, le Renault Scénic E-Tech embarque des accumulateurs de 87 kWh promettant une autonomie imbattable pour 46 990€, avec une très bonne dotation de série.

La fin de la domination ?

Le Tesla Model Y a aussi bénéficié, pendant ces dernières années, d’une baisse de ses prix. Il s’affiche actuellement à 42 990€ et reste donc très légèrement moins cher que ses nouveaux concurrents dans leurs versions à grosses batteries. Mais il va augmenter ses prix de 2 000€ en fin de semaine et luttera désormais sur le marché européen contre ces nouveaux arrivants à la compétitivité bien meilleure. Pour la première fois, il se retrouvera en concurrence avec des modèles objectivement au moins aussi intéressants après des années où il incarnait seul le véhicule électrique familial parfait. Une mise à jour technique attendue pour 2025 devrait lui permettre de rester dans le coup mais en attendant, l’Américain verra inévitablement sa part de marché baisser en Europe. Se fera-t-il doubler chez nous par le Renault Scénic E-Tech qui semble le mieux armé pour séduire les familles en nombre ? L’étude des chiffres de vente 2024 sera intéressante.