Et en marge du Mondial 2022 - La nouvelle Citroën C4 X à partir de 27 650 €

Les berlines compactes tricorps restent rares sur notre marché. Même les Mercedes Classe A et autres Audi A3 berlines s'y vendent peu et la plupart des constructeurs généralistes ont abandonné ce segment depuis longtemps. Chez Citroën, pourtant, on propose désormais une déclinaison de ce genre sur la C4 avec l'arrivée de la C4 X.

Version un peu « crossoverisée » pour séduire la clientèle, cette C4 X est désormais disponible à la commande à partir de 27 650€ pour la version d'entrée de gamme, avec le moteur essence de 100 chevaux en finition Feel. Le diesel de 130 chevaux démarre lui à 33 700€ dans la finition Feel Pack et l'électrique à 39 500€ en finition Feel.

Rappelons que cette C4 X entièrement électrique se contente du moteur de 136 chevaux accouplé à des batteries de 50 kWh bruts (46 kWh nets), et non pas du nouveau groupe motopropulseur inauguré par la Peugeot E-308 avec un moteur poussé à 156 chevaux et des batteries de 54 kWh (bruts).

Quatre niveaux de finition

La gamme de la C4 X comprendra quatre niveaux de finition : Feel, Feel Pack, Shine et Shine Pack. Ci-dessous, voilà le détail de l'équipement de ces différents niveaux de finition. Notez que l'entrée de gamme Feel n'est disponible que sur l'essence et l'électrique.