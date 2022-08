Et en marge du Mondial 2022... - Mercedes Classe T Marco Polo, camping de luxe

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

La mode du camping et des vans aménagés rend les constructeurs automobiles très actifs sur le marché des véhicules de loisir. Il y a quelques jours, Renault dévoilait le concept-car Hippie Caviar Motel annonçant un futur Kangoo équipé pour les virées dans la nature et les nuits à la belle étoile. Mais alors qu'il nous reste à découvrir sa version définitive, Mercedes tire en premier et montre les déjà les images du Classe T Marco Polo. Basé sur le Classe T de la marque à l'étoile, lui-même conçu sur le châssis commun avec celui du Renault Kangoo de dernière génération, il concurrencera le Volkswagen Caddy California.

Comme son grand frère le Classe V Marco Polo, ce nouveau Classe T Marco Polo se destine aux amateurs d'évasion qui veulent franchir le cap de la « van life » devenue si populaire depuis quelques années. La petite fourgonnette aménagée de la marque à l'étoile embarque ainsi un couchage pour deux personnes, dont le sommier se replie dans le coffre une fois la banquette arrière remise en place. Mercedes annonce une surface de couchage de deux mètres de long pour 1,15 mètre de large, mais il n'y a pas de toit relevable contrairement au Classe V Marco Polo. Notez que ce Classe T Marco Polo se base sur la version à la longueur de carrosserie intermédiaire du Citan/Classe T, alors que son futur cousin aménagé de chez Renault devrait préférer le châssis long s'il s'inspire du concept-car Hippie Caviar Motel.

Quel prix ?

Mercedes ne communique pas encore les prix du Classe T Marco Polo mais ils ne seront assurément pas donnés. Pour rappel, la version de base de son grand frère le Classe V Marco Polo débute en France à 59 562€ sans la moindre option. Le Classe T normal débute lui à 29 100€ et dans la catégorie des vans aménagés, le Volkswagen Caddy California se négocie à partir de 37 320€. Parions donc sur un prix de base légèrement au-dessus de cette dernière somme pour le Classe T Marco Polo.