Mondial de Paris 2022 - Renault Hippie Caviar Motel, la van life de luxe

A l'été 2021, Renault profitait du salon de Hanovre pour dévoiler le Hippie Caviar Hotel, un concept-car de van aménagé de camping ultra-luxueux basé sur l'utilitaire Trafic 100% électrique. La présentation de ce concept-car a été suivie par la commercialisation du Renault Trafic SpaceNomad, un nouveau concurrent du Volkswagen California conçu pour séduire les nombreux fans de cette fameuse « van life » qui fait de plus en plus rêver les amateurs d'évasion. Pour l'édition 2022 du salon de Hanovre, la marque au losange refait le même coup sur le segment inférieur. Le nouveau Hippie Caviar Motel se base en effet sur le nouveau Kangoo et plus précisément sur sa version E-Tech Electric, motorisée par un bloc de 120 chevaux alimenté par des batteries de 45 kWh.

Comme son grand frère le Hippie Caviar Hotel, le Hippie Caviar Motel joue les engins de luxe éco-responsables, avec des étagères et un plancher en liège et pneus recyclés. Il possède aussi « plusieurs rangements astucieux pour stocker des équipements sportifs à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule », ainsi qu'une banquette transformable en lit « confortable » permettant de regarder les étoiles grâce à un toit panoramique.

Bientôt un Kangoo aménagé de série ?

Sachant que le Hippie Caviar Hotel a débouché sur le Trafic SpaceNomad, le Hippie Caviar Motel annonce probablement une version aménagée du Kangoo pour rivaliser avec le Volkswagen Caddy California. Mais comme pour le Trafic, la motorisation 100% électrique du concept sera sans doute remplacée par un classique moteur thermique pour d'évidentes raisons de polyvalence dans les voyages. Ce concept-car Hippie Caviar Motel devrait s'exposer au Mondial de l'automobile de Paris après le salon de Hanovre, même si Renault n'a pas encore validé définitivement sa présence sur le grand événement français.