Et en marge du Mondial 2022 - Petites améliorations pour la BMW Z4

La BMW Z4 de troisième génération existe depuis 2018. Et la cousine allemande de la Toyota Supra s'offre quelques petites améliorations pour poursuivre sa carrière sur le marché de plus en plus confidentiel des cabriolets sportifs. Au menu, quelques différences esthétiques, de nouvelles options et une simplification de la gamme.

Côté style, la Z4 « 2023 » se pare d'une calandre et de boucliers avant modifiés, même si on aura le plus grand mal à distinguer le nouveau modèle de la précédente mouture. Le Pack M-Sport fait désormais partie de l'équipement de série y compris sur la variante sDrive20i, de même que les jantes M en alliage léger de 18 pouces à double rayon (chaussées sur cette version de base de pneus en 225/45 R18 à l'essieu avant et 255/40 R18 à l'arrière). Les clients pourront par ailleurs opter pour des coloris extérieurs inédits : les teintes de carrosserie Thundernight métallisée, M Portimao Blue métallisée et Skyscraper Grey métallisée sont disponibles pour la première fois sur le Roadster. A noter que la capote en toile de la BMW Z4 continuera d'être proposée en finition « Anthracite Silver » en alternative au noir de série. Il y a également de nouveaux feux « M Shadow Line » en option. Quant à l'habitacle de la version six cylindres, il profite désormais d'un tableau de bord en Sensatec.

Rien de nouveau sous le capot

Côté mécanique, la BMW Z4 « 2023 » conserve ses motorisations essence quatre et six cylindres turbo. La gamme va toujours de 197 chevaux pour la sDrive20i jusqu'aux 340 chevaux de la M40i équipée de son moteur trois litres. Mais la Z4 2023 fera l'impasse sur la version intermédiaire sDrive30i, toujours présente au catalogue actuel avec ses 258 chevaux extraits du quatre cylindres. Les prix de sont pas encore connus mais la version actuelle débute pour rappel à 48 250€ pour la version sDrive20i.