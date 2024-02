Et les voitures électriques qui apparaissent le plus au cinéma sont...

Retour vers le futur, Bullit, Christine, La Coccinelle, James Bond, Ghostbusters, Batman, et bien d'autres encore... Tous ces films mettent en scène une auto, devenue presque légendaire ensuite.

Une véritable "actrice" à part entière, un personnage parfois, au même titre que les humains qui l'entourent. Le 7e art, tout comme la télévision, a en effet beaucoup mis en valeur cet objet incontournable de nos sociétés, cet outil de liberté qu'est l'automobile.

Et si jusqu'ici, les V8 américains, les V12 anglais ou les plus modestes 2,3, 4 cylindres, tous thermiques pur jus ont représenté l'essentiel de ce qu'on a pu voir ou "entendre" sur le grand écran (ou le petit...), il souffle depuis quelques années un air de verdissement sur les productions européennes ou américaines. Ce ne sont donc pas des autos ci-dessus que l'on va parler ici.

Mais justement, les Mustang ou Aston Martin d'antan sont-elles remplacées par de chères mais silencieuses Tesla, ou par des économiques Dacia Spring ? Quelles sont les voitures électriques qui tiennent aujourd'hui les premiers rôles au cinéma ?

Le site Auto Trader, plus grosse marketplace automobile du Royaume-Uni, a fait les comptes, avec l'aide du bien connu site internet IMCDB (Internet movie Cars DataBase), et nous livre la réponse. Ils ont observé les 100 modèles électriques les plus vendus dans le monde et ont croisé les données avec les apparitions de chacun grâce à IMCDB.

Tesla truste les premières places, la Renault Zoé ne fait pas que de la figuration !

And the winner is... La Tesla Model S ! C'est elle qui a conquis le cinéma, et en particulier Hollywood, évidemment. Avec des apparitions dans 419 films, séries ou vidéos musicales, elle fait plus de deux fois mieux que sa suivante, la Nissan Leaf (194 apparitions). Viennent ensuite les Tesla Model 3 (167), Tesla Model X (149), BMW i3 (143) et, cocorico, la Renault Zoé (79) ! Pour certaines, les apparitions sont même "prolongées", c'est-à-dire qu'elles font plus, voire bien plus que de faire une rapide apparition en arrière-plan, elles font partie du film.

Rang Modèle Nombre d'apparitions Pourcentage d'apparition longue 1er Tesla Model S 419 24 % 2e Nissan Leaf 194 19 % 3e Tesla Model 3 167 8 % 4e Tesla Model X 149 26 % 5e BMW i3 143 23 % 6e Renault Zoe 79 15 % 7e Tesla Roadster 46 37 % 7e ex-aequo Hyundai Ioniq 46 2 % 9e Tesla Model Y 38 18 % 10e Audi e-tron 26 38 % 11e Volkswagen ID.3 22 23 % 11e ex-aequo Jaguar I-Pace 22 18 % 13e Hyundai Kona Electric 20 10 % 14e Porsche Taycan 19 10 % 15e Honda e 14 10 % 15e ex-aequo Volkswagen e-Golf 14 14 % 15e ex-aequo Volkswagen ID.4 14 21 % 15e ex-aequo Polestar 2 14 21 % 19e Nissan e-NV200 13 8 % 20e Audi e-tron Sportback 12 42 %

Erin Baker, directrice de la rédaction d'Auto Trader, commente : "Ce que nous voyons à l’écran a un pouvoir considérable pour influencer nos choix de vie, voire nos décisions d’achat importantes. Cela est particulièrement vrai pour les voitures, les projecteurs réussissent à les rendre plus élégantes et plus attrayantes que jamais. Nous sommes ravis de voir qu’autant de véhicules électriques ont été présentés dans des émissions extrêmement populaires et des films à succès. Une exposition comme celle-ci est cruciale pour aider à ouvrir la voie à un avenir plus vert et à déclencher un changement collectif vers les véhicules électriques."

Et on le constate, Tesla truste les premières places de ce classement de la "visibilité". La Model S, première Tesla de grande série après le plus confidentiel Roadster, est une star incontestée, une Julia Roberts à quatre roues. Elle apparaît par exemple dans Ozark, une série Netflix américaine, Kingsman, La fille du train, ou encore 50 nuances de Grey.

La Nissan Leaf se dévoile dans Slow horses (Les déshonorés), une série britanno-américaine, Spider-man : far from home, It's always sunny in Philadelphia (une sitcom américaine), ou encore Thor : love and thunder...

La Model 3, autre star et best-seller de la marque américaine, peut être vue dans Fast and furious X, dans la série US Ted Lasso, Murder, et fait même une apparition dans les Simpsons...

Notre première française, la Renault Zoé, jour les premiers rôles dans la série turque Yargi (épisode 20), les films À bras ouverts, et Un prince presque charmant...

Et il y a fort à parier que les modèles thermiques, ceux de "l'ancien monde", seront progressivement remplacés par des modèles à pile, plus dans "l'air du temps". Ainsi va le Cinéma...