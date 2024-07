Et maintenant, les Français d’Hopium nous mènent en bateau

Que reste-il de la société Hopium qui paradait fièrement au Mondial de l’automobile de Paris 2022 ? Plus rien en rapport avec le beau prototype de voiture familiale sportive à hydrogène que la marque exposait lors de l’évènement. Alors que sa rivale NamX s’est recentrée sur le développement d’une voiture disposant d’un moteur thermique à hydrogène fabriqué par l’entreprise Solution F, Hopium a mis en pause ses travaux de développement de la voiture Machina faute de fonds suffisants.

Annoncée en redressement judiciaire l’année dernière et passée par une profonde restructuration, Hopium espère désormais arriver à commercialiser simplement sa pile à combustible. Et cette pile à combustible pourra servir aux bateaux, comme annoncé par un nouveau communiqué officiel.

Des piles à combustible Hopium pour des bateaux de moins de 30 mètres

Hopium vient en effet de signer un partenariat avec K-Challenge, une entreprise spécialisée dans les compétitions nautiques. Le but ? Dans un premier temps, concevoir un bateau d’assistance équipé d’une pile à combustible d’une puissance de 160 kW, soit 217 chevaux. Puis, à plus long terme, arriver à proposer des solutions techniques pour des bateaux motorisés de moins de 30 mètres.

« Notre premier prototype sera livré d’ici quelques semaines et notre programme de recherches et développement pour la deuxième génération démarrera avec la nouvelle pile à combustible d’Hopium », déclare le co-fondateur et co-directeur de K-Challenge Stephan Kandler. Du côté de chez Hopium, on parle toujours d’une arrivée en 2025 de cette première pile à combustible « maison ».