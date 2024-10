Et maintenant, voici la nouvelle Citroën C3 Hybride

Après un démarrage de la production un peu difficile, la Citroën ë-C3 électrique a enfin commencé ses livraisons aux premiers clients (même si le constructeur aux chevrons devra payer de sa poche le leasing social à certains d’entre eux). La variante 100% thermique, disponible à partir de 14 990€, se lance elle aux basques de la Dacia Sandero avec son prix de base légèrement plus bas que celui des citadines « généralistes ».

Et voilà cette fois cette nouvelle Citroën C3 en version Hybride. Les connaisseurs du groupe Stellantis savent que l’on parle évidemment de la motorisation essence à hybridation 48 volts, celle qui ne se décrit ni totalement comme une hybride légère ni comme un vrai « full hybride ». Elle inclut un moteur thermique turbo essence de 1,2 litre à trois cylindres qui abandonne le nom « PureTech », une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports et un petit moteur électrique de 29 chevaux logé dans la transmission. Rappelons que cette technologie se répand dans toutes les autos citadines, compactes et même familiales du groupe Stellantis depuis l’année dernière.

20 200€

Cette Citroën C3 Hybride 100 chevaux démarre à 20 200€ en finition You Pack Plus, forte d’une présentation déjà apprêtée et d’un habitacle à la technologie intéressante (elle s’équipe alors de l’écran tactile central compatible Apple Carplay & Android Auto et possède au moins la climatisation manuelle). A titre de comparaison, cette motorisation demande 23 550€ au minimum sur la Peugeot 208 dans sa finition de base.

Pour ceux qui recherchent une citadine à boîte automatique (ou au moins sans transmission manuelle), elle se positionne comme le modèle le moins cher si l’on met de côté la Dacia Sandero Stepway CVT (18 500€ en finition Expression). Et à l’exception de la dernière MG3 Hybrid+ chinoise, facturée pour rappel 19 990€ en prix de base avec un meilleur niveau d’équipement et un moteur quasiment deux fois plus puissant !