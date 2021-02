Faurecia va fournir des réservoirs d'hydrogène à Renault

Renault n'est pas nouveau dans le domaine de l'hydrogène puisque le constructeur au losange produit au compte-gouttes des véhicules utilitaires légers à pile à combustible depuis plus de deux ans. Mais un récent accord avec PlugPower pourrait permettre à la marque française de passer un cap afin de devenir un des leaders du véhicule utilitaire à hydrogène.

Et voici d'ailleurs un second partenariat qui amène Renault à collaborer avec un autre grand nom français. Faurecia va en effet fournir les réservoirs à hydrogène au constructeur pour ses véhicules utilitaires légers, dès la fin d'année.

Dans quelques mois, Renault lancera ses Master et Trafic à pile à combustible, qui seront probablement réservés dans un premier temps à une clientèle publique ou très spéciale, puisque les tarifs seront nettement plus élevés que pour un utilitaire électrique à batteries. Et d'autant plus que les stations distribuant de l'hydrogène sont toujours aussi rares en France, et souvent réservées aux professionnels.