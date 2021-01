Renault signe un accord pour l'hydrogène

En réponse à

Au niveau de la pile à combustible dans le domaine automobile RENAULT va se situer au niveau des VUL. Volvo et Daimler Truck de leur côté vont créér une entreprise commune visant à développer, produire et commercialiser des systèmes de piles à combustible dédiés aux poids-lourds.Ils'agit de faire de cette entité commune l’un des plus grands fabricants mondiaux de piles à combustible.

Chacun essaie d'occuper un créneau ....après tout c'est peut-être une stratégie payante.....Mais en être sûr aujourd'hui est une tout autre histoire....