Faut-il être jaloux de la Volkswagen Passat réservée aux Chinois ?

Nous en parlons il y a quelques mois sur Caradisiac : en Chine, la nouvelle Volkswagen Passat bénéficiera d’une gamme différente de la nôtre. Alors qu’elle n’existe plus qu’en break sur le marché européen, elle privilégie en effet la carrosserie de berline tricorps sur ce marché où les goûts de la clientèle sont très différents des nôtres (les berlines « classiques » s’y vendent toujours très bien).

Après les premières images dévoilées par l’administration chinoise, voilà donc les photos officielles de la nouvelle Passat berline conçue pour la Chine (et fabriquée sur place). Elle se nomme « Passat Pro », possède une malle à la place du gros arrière de break et bénéficie aussi d’un empattement rallongé de 30 millimètres. Notre Passat européenne est pourtant déjà très spacieuse pour les passagers arrière, mais les clients chinois exigent visiblement une garde aux genoux monstrueusement généreuse.

Plus d’écrans à bord

A noter que cette Passat Pro comporte aussi quelques différences à l’intérieur par rapport à la Passat européenne. En plus de l’écran tactile central de 15 pouces et du combiné d’instrumentation numérique de 10,3 pouces, il y a aussi un écran de 11,6 pouces pour le passager à la façon des dernières Porsche (et d’un grand nombre de voitures électriques en Chine). Allonger l’empattement et ajouter des écrans, voilà comment Volkswagen espère séduire les clients chinois.