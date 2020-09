Ferrari arrête la GTC4 Lusso, en attendant le SUV

Elle était jusqu'ici la seule "familiale" du catalogue chez Ferrari, qui n'en finit plus de sortir des nouveaux modèles ces dernières années. Ceci s'inscrit dans le plan de renouvellement des modèles à 5 ans à Maranello, où les ingénieurs s'affairent à créer régulièrement de la nouveauté, quitte à perdre, un peu, les passionnés avec des gammes plus tentaculaires. Et puisque le temps passe vite, il faut déjà dire un au revoir à la GTC4 Lusso (et donc, sa variante T), qui disparaît de la production.

Nos confrères de Motor1 US ont eu la confirmation du constructeur : "en accord avec les durées de vie de cinq ans de nos produits, Ferrari a stoppé la production des GTC4 Lusso et Lusso T".

Le coupé 2+2, à quatre roues motrices et directrices, était très apprécié de ceux qui voulaient une Ferrari plus "discrète" en apparence et plus polyvalente.

Mais ce poste à haute responsabilité ne va pas rester vacant bien longtemps. Ferrari est en train de préparer la relève avec une vraie familiale : le premier SUV au cheval cabré, le Puronsangue. Sa date de lancement n'est pas encore connue, mais la présentation pourrait bien intervenir dès 2021, avec une prospection des premiers clients réalisée en parallèle, comme c'est la coutume chez Ferrari et d'autres marques de prestige.