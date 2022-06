Ferrari chez Taschen : le livre plus cher qu'une voiture

A priori, rien ne le distingue des myriades d'ouvrages consacrés à la marque de Maranello. Certes, il revient en détail, et en magnifiques images, sur l'histoire de Ferrari et sur celle de son créateur, mais d'autres livres y parviennent aussi, et parfois de remarquable façon. Bien sûr, il présente des documents rares tirés des archives personnelles du Commendatore, mais là encore, rien qui ne justifie le fait que cet ouvrage, sobrement baptisé Ferrari, soit l'un des ouvrages neufs les plus chers du monde à 25 000 euros l'exemplaire.

514 pages à manier avec délicatesse

Lors de sa parution, en 2018, ce livre était mis en vente à 250 exemplaires. Les volumes ont rapidement trouvé preneurs et depuis lors, l'ouvrage, lorsqu'il se retrouve à de rares occasions dans des salles de ventes, généralement anglaises, s'arrache pour le double de son prix d'origine. Mais qu'est ce qui peut bien justifier un tel tarif pour un simple livre qui, après tout, n'est pas le Codex de Léonard de Vinci, acheté par Bill Gates pour près de 31 millions d'euros en 1994 ?

En fait, cet objet, puisqu'il s'agit plus d'un objet que d'un simple bouquin, bénéficie d'une qualité d'impression hors du commun. Reliés à la main, et ornés d'une couverture en cuir, les 250 exemplaires sont signés à la main aussi, par feu Sergio Marchionne, John Elkann et Piero Ferrari. Surtout, l'ouvrage, de 94 kg et 514 pages, est livré dans un écrin très particulier : c'est un haut de moteur Ferrari V12, lui-même posé sur un lutrin qui évoque les sorties d'échappement du moteur en question. c'est le designer australien Marc Newson qui a signé cet ensemble, alors que le livre est écrit et coordonné par l'écrivain journaliste italien Pino Allievi.

Certes, 25 000 euros pour un livre, c'est cher et mieux vaut avoir une bibliothèque d'une certaine taille pour y exposer l'objet, et des gants blancs pour le manipuler. Heureusement, Taschen a pensé à tous ceux qui sont touchés par les problèmes de pouvoir d'achat et d'exiguité immobilière. Une seconde édition à 5 000 euros seulement, a été lancée, et elle est toujours disponible. Tiré à 1947 exemplaires (comme l'année de naissance de la marque), l'objet-livre est similaire, mais son lutrin a disparu et il ne pèse plus que 38 kg.

Pour autant, le Ferrari à 25 000 euros n'est pas l'ouvrage le plus cher des éditions Taschen. Un livre de Norman Mailer, Moonfire, The epic journey of Apollo 11, a été tiré à 12 exemplaires, Onze d'entre eux ont été vendus à des prix variables, car ils contiennent chacun un fragment de pierre lunaire de taille différente. Le dernier exemplaire restant est aussi celui qui contient le plus grand fragment de notre satellite. Il est affiché à 575 000 euros.