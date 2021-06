Ferrari nous donne rendez-vous le 24 juin

En réponse à

Exactement, il n'y a aucune noblesse, aucune "patte de l'ingénieur", aucun mérite même, à accumuler des piles dans un plancher

Quand on voit les contraintes techniques, les soucis de refroidissement à régler, la mise au point de la combustion, le caractère que l'on a voulu donner au moteur etc, donner une puissance phénoménale à un moteur électrique n'a rien de compliqué à côté, puisque pour simplifier, plus on embarque de batterie, plus il y aura de KW....