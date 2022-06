Entretien/réparations : la voiture électrique est une voiture comme les autres

De nombreux constructeurs revendiquent des frais d'entretien et de réparations réduits dans leurs campagnes de communication, sur les voitures électriques. Toutefois, avec un coût moyen par panne de 782 € contre 730 € pour un véhicule thermique essence, la voiture électrique ne serait pas aussi attractive qu’il n’y paraît si l’on en croit les statistiques internes d’Opteven, l’un des principaux intervenants sur le marché de l’assistance en France.

Les batteries 12V, batteries de haute tension et les éléments autour de la recharge font notamment l’objet d’interventions régulières. Et cela surtout en 1ère année, où il s’agit davantage d’opérations concernant les systèmes liés aux câbles et aux connecteurs. « Le véhicule électrique va être plus fiable dans le temps, sur le long terme. Il va vieillir moins vite, mais on rencontrera davantage de soucis électroniques et de programmation sur ces véhicules. Si l’usure des pneus est plus rapide, on constate un très faible remplacement des plaquettes de freins. » explique Albert Etienne, Directeur Général d’Opteven France.

Pour les véhicules plus âgés, ce sont surtout les pneumatiques et l’entretien qui nécessitent des actions. Les véhicules électriques sollicitent davantage l’assistance pour des crevaisons que les voitures thermiques.

Concernant l'autonomie, une étude parallèle menée par l’institut YouGov (pour le compte d’Opteven) auprès de 1 000 propriétaires de voitures électriques révèle que « dans 60 % des cas, la capacité se situe entre 80 % et 100 % de la promesse constructeur » pour une voiture neuve. Après 12 mois, 70% déclarent ne pas constater de baisse importante de la capacité. « Aujourd’hui les voitures récentes les plus performantes proposent autour de 400 à 500 km d’autonomie. Dans 3 ou 4 ans, ce qui est court dans le cycle de vie d’un produit automobile, il n’y aura pas de révolution majeure en termes d’autonomie, et les voitures achetées maintenant seront toujours très actuelles, et en excellent état », rassure Jean-Philippe Garambois, Directeur Expérience Client Après-Vente chez KIA, client historique Opteven.