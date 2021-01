Fiat Chrysler (Stellantis) a versé des pots-de-vin aux Etats-Unis

En réponse à

Ici on parle de scandale FCA,aux US on parle de "racket" de GM pour empêcher la fusion FCA-PSA.Pour une fois les juges américains n'ont pas marché dans la combine.C'est un scandale de faire des cadeaux au syndicat pour adoucir les négociations,on n'a jamais vu çà.Il n'y a que FCA pour faire çà.Alors on peut se demander pourquoi Ford n'a pas suivi GM,vu que lui aussi devrait être lésé?.GM voulait 4 Milliards,ça aurait fait 8.

https://www.cnbc.com/2019/11/22/gm-racketeering-lawsuit-complicates-fca-merger-plans-uaw-talks.html