Fiat lance un tout nouveau pick-up Strada

Fiat est très actif en Amérique Latine, enchaînant les nouveautés. Là-bas, sa gamme est différente de l'européenne. L'accent est mis sur les citadines (Mobi, Uno, Argo) et les pick-up. Il y a ainsi le Toro, et en dessous on trouve le Strada. Un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu. Ce modèle, qui était dérivé de la Palio, a en effet été proposé en Europe, mais avec une carrière discrète.

Après de nombreuses évolutions et restylages, le Strada prend un nouveau départ, avec une génération inédite. Elle a donc été pensée pour l'Amérique Latine et ne devrait pas traverser l'Atlantique, à moins que la fusion avec PSA crée des opportunités pour certains marchés.

Le nouveau Strada affiche un look plus robuste que son prédécesseur et bien sûr plus moderne. Le design s'inspire de ceux des Argo et Toro, avec notamment des optiques qui partent le long du capot. En Amérique Latine, les Fiat ont un logo avec de grandes lettres posées à même la calandre et la carrosserie. Ce logo sera bientôt repris en Europe, notamment sur la Tipo restylée. La planche de bord est assez basique et très plastique, même s'il y a sur les versions hautes un écran tactile 7 pouces.

Le Strada version 2020 existe avec deux ou quatre portes. La longueur est de 4,48 mètres. Les charges utiles vont jusqu'à 720 kg. Sous le capot, il y aurait des moteurs essence de 88 et 110 ch.