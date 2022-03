Fiat Panda : la retraite est encore loin

La troisième génération de la Panda va avoir une longue vie. Alors que le modèle a déjà dix ans au compteur, des syndicats ont fait savoir que Fiat compte le produire dans l'usine de Pomigliano jusqu'en 2026. Ce qui donnera une carrière d'une quinzaine d'années !

Avec cette Panda, Fiat va garder une entrée de gamme accessible avec un moteur thermique, le temps d'opérer sa transition vers l'électrique. En Europe, Fiat sera 100 % électrique à partir de 2027. Ce qui colle donc avec ce prolongement de carrière de la Panda, qui cohabitera un temps avec une toute nouvelle citadine électrique populaire inspirée par le concept Centoventi.

La Panda arrive à rester au catalogue en profitant d'évolutions régulières. Elle a par exemple adopté récemment un écran tactile ! Surtout, en 2020, elle a reçu un nouveau moteur 1.0 de 70 ch avec une micro-hybridation, ce qui a permis de faire baisser les rejets de CO2 à peu de frais.

L'avantage pour le client sera de toujours trouver un modèle d'accès pas cher, ce qui est de plus en plus rare. Citroën et Peugeot ont ainsi stoppé les C1 et 108. Si Toyota a renouvelé l'Aygo, le prix de base s'est envolé à 15 990 €, alors que la Panda commence à 12 290 €, avec toutefois un équipement plus généreux pour la japonaise.

Mais comme on l'a vu récemment, pour qui cherche un véhicule neuf le moins cher possible, la Panda est très intéressante : grâce à une remise sans condition de 1 500 €, elle commence à 10 790 € avec en série la clim.