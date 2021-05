Fiat Tipo : le retour de la version Sport

À l'occasion de son restylage, la Tipo a gagné une version baroudeuse Cross. Mais la finition Sport avait disparu. Une absence temporaire puisqu'elle fait son retour dans l'offre de la compacte, sur les versions 5 portes et break.

Comme c'était déjà le cas avant le lifting, Fiat propose une Tipo "gentiment sportive". Il n'y a d'ailleurs pas de moteurs plus puissants au menu ! On retrouve ainsi le bloc essence 1.0 turbo 100 ch et le bloc diesel 1.6 de 130 ch. Dommage, la marque aurait pu au moins penser à son nouveau moteur essence de 150 ch.

C'est donc juste du look, par petites touches. La Tipo Sport reçoit de grandes jantes de 18 pouces. La nouvelle calandre, qui intègre désormais de grosses lettres pour le logo, abandonne le chrome. Il en est de même dans le bouclier : les décors sont peints en noir. Le noir habille aussi les coques des rétroviseurs et les poignées des portes. Le modèle reçoit des phares et feux LED. À bord, rien de spécial, si ce n'est une ambiance sombre.

La Tipo Sport est annoncée sur le site de Fiat France. Contactée, la marque nous a dit que les prix seront bientôt connus.