Fin de la récré pour la Twingo ? La future Kia EV1 à 20 000 € pourrait tout bousculer !

L’offensive électrique de Kia n’est pas nouvelle, mais continue de se développer. La dernière en date fut dévoilée au salon de Bruxelles. Grâce à son SUV urbain EV2, la marque compte bien s’imposer avec son autonomie atteignant jusqu’à 440 km.

Mais un autre segment commence à prendre forme, celui des citadines électriques. La Renault Twingo en est certainement la meilleure ambassadrice, même si la Fiat 500e est déjà sur le marché. De son côté, Volkswagen a dans ses cartons une petite ID.1 se plaçant logiquement en dessous de la prochaine ID.2.

Il y a aussi un autre constructeur qui s’y intéresse de près, d’autant qu’il n’a pas déserté le segment A avec sa Picanto : Kia. L’année dernière, déjà, la marque avait confirmé plancher sur une voiture électrique aux alentours de 25 000 €. « À plus long terme, nous continuons à étudier le segment A. La Picanto est toujours un modèle important pour nous, et nous continuons d’avoir un volume de vente très important ».

Sans surprise, et comme la plupart des constructeurs, Kia regarde de très près ce que l’Europe prépare concernant la nouvelle catégorie des E-car et se dit préparée : « nous avons dans notre plan produit la boîte à outils qui nous permet de nous ajuster et de nous adapter à tout ce qui va être annoncé ».

Plus forte que les ë-C3 et Twingo ?

À quoi ressemblera cette EV1 ? Impossible de le savoir à ce stade, elle reprendra bien sûr les derniers codes stylistiques de la marque et pourrait également se baser sur la plateforme E-GMP pour une d’environ 3,80 m de long. Il semble difficile qu’elle conserve un gabarit aussi compact que l’actuelle (3,60 m) afin d’accueillir une batterie suffisamment grande. Kia étant plutôt bien placée en termes d’autonomie, cette future EV1 approchera-t-elle les 300 km ? Pour rappel, la Citroën ë-C3 peut parcourir jusqu’à 320 km (mais elle mesure 4 mètres de long), la Fiat 500e fait aussi bien tandis que la Renault Twingo peut atteindre 263 km.