Fin de parcours pour la Nissan GT-R

Iconique, la Nissan GT-R ne sera bientôt plus commercialisée en France. L’information, révélée par nos confrères d’Autocar, a été confirmée par la marque japonaise, officialisant la fin prévue de la Nissan GT-R pour ce mois de mars 2022.

Une triste nouvelle pour tous les fans de la sportive nippone, qui devant le durcissement régulier des réglementations françaises et européennes en matière environnementale semblait de plus en sursis. À l’image de la France, la GT-R ne sera bientôt plus disponible en Europe, croulant sous un malus écologique devenu totalement dissuasif même pour les fans les plus téméraires (30 000 € en France en 2021, 40 000 € en 2022). Plus que le malus écologique, c’est la réglementation européenne sur le volume sonore des voitures, qui a définitivement sonné le glas de la Nissan GT-R telle que nous la connaissons.

Pour les amateurs du genre, une petite lueur d’espoir subsiste tout de même (ou pas d’ailleurs). Après la Nissan GT-R thermique, Nissan songerait à une Nissan GT-R électrique. Une version « Canada Dry » de la sportive qui pourrait ravir certains, et faire bondir de fureur les autres. En attendant la version électrique, les derniers exemplaires de la Nissan GT-R sont encore disponibles pour des livraisons prévues jusqu’à cet été. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.