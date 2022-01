Fin de partie pour la Honda NSX

Lorsque, en 1990, Honda présente la NSX, sa première GT, les observateurs voient en elle la première nipponne capable de rivaliser avec Porsche et Ferrari. Ce premier opus sera d’ailleurs un grand succès avec 18 896 exemplaires vendus en 15 années de carrière. Après une interruption de 10 ans, la super-sportive fait son retour avec la version de série du concept-car dévoilé en 2012.

Ce second opus se veut encore plus innovant que son prédécesseur, puisqu’il s’agit du premier véhicule de sa catégorie à adopter l’hybridation. Son V6 3,5 bi-turbo est, en effet, assisté de trois moteurs électriques (un sur l’essieu arrière et un sur chaque roue avant), ce qui fait d’elle une quatre roues motrices. L’ensemble développe alors 581 ch et 645 Nm. Plus que jamais, la NSX est alors en mesure de concurrencer les GT européennes.

La NSX II est commercialisée en France dès 2016, à un tarif (181 500 €) qui semble toutefois ambitieux par rapport à son manque d’image. Il est alors possible de rouler en Ferrari pour ‘’seulement’’ 188 353 €, tarif de la California T, tandis qu’une Porsche 911 Turbo est affichée à 177 695 €.

Distribuée par seulement deux concessionnaires dans l’Hexagone, la NSX II ne s’écoulera qu’au compte-gouttes dans notre pays, avec moins de 20 immatriculations en plus de 5 années de carrière. C’est sans doute cet insuccès, qui se confirme dans l’ensemble des pays européens, qui a décidé le constructeur à ne pas proposer la Type S de 600 ch sur notre continent.

Aujourd’hui, Honda France vient de publier son nouveau tarif 2022. Tarif duquel la NSX est absente, marquant ainsi la fin, sans doute définitive, de la lignée.