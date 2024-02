Finalement pas de Tesla Model Y restylé cette année ?

L’année dernière, Tesla dévoilait la Model 3 restylée juste avant le salon de Munich 2023. Après cinq ans de carrière, la berline électrique américaine recevait des améliorations notables pour rester attractive dans un marché où les concurrentes progressent enfin. Depuis quelques mois, la rumeur annonçait l’arrivée imminente d’un Model Y revu et corrigé de la même façon, lui qui existe depuis 2020.

Mais d’après les spécialistes de Tesla Scope souvent bien renseignés sur l’actualité de la marque d’Elon Musk, qui citent des propos transmis aux agents de livraison de la marque, il n’y a aucun lancement de Model Y restylé prévu pour l’année 2024. Ce dernier interviendra donc seulement l’année prochaine, ce qui paraît d’ailleurs cohérent si Tesla s’en tient au même calendrier que pour la Model 3.

La voiture la plus vendue au monde

Devenu plus abordable que jamais en France il y a quelques jours, avec un prix de base désormais fixé à 42 990€, le Tesla Model Y est devenu rappelons-le la voiture la plus vendue au monde sur l’année 2023. Chez nous, elle est également devenue la voiture électrique la plus vendue du pays. Ses ventes en France devraient d’ailleurs continuer de rester à un haut niveau cette année puisque sa sœur Model 3 n’a elle plus droit au bonus écologique à cause de sa fabrication chinoise (le Model Y livré chez nous est lui assemblé en Allemagne).