Flottes : Toyota rit, Stellantis pleure

AAA data vient de publier les chiffres du marché français B2B du mois d’avril. En hausse de 9 % (64 277 unités) le secteur est porté par la bonne santé du VUL (+ 17,1 %). On constate une moindre croissance du VP (38 668 immatriculations, + 4,3 %). Dans ce marché du VP, Citroën continue sa chute (- 15,3 %) et se fait dépasser par Toyota et Volkswagen. Ce dernier ayant connu une progression de ses ventes de 25,2% (3 082 immatriculations). Gros carton en revanche pour le constructeur japonais. Avec 3 154 immatriculations Toyota connaît une envolée de ses ventes de 209,2 %. Partenaire officiel des JO de Paris, la marque nipponne prévoit de fournir 2 650 véhicules tout au long de la compétition, de quoi lui assurer un bon volume de mises à la route.

Renault en tête

À l’autre extrémité du spectre le groupe Stellantis est à la peine. Toutes les marques du groupe voient leurs ventes s’écrouler. -20,5 % pour Peugeot ; - 29,9 % pour Opel, - 20,8 % pour DS. Une situation qui profite à Renault qui termine le mois sur le haut du classement avec 6 695 nouvelles immatriculations (+ 0,8 %) grâce à la Clio numéro un des ventes VP B2B (2 482 unités). Si BMW, Ford, Audi, Skoda et Tesla profitent d’une embellie de leurs ventes, c’est un avril noir pour Nissan et Hyundai.

Hausse sur quatre mois

Sur les quatre premiers mois de l’année, le marché des flottes, progresse de 1,1 % (163 936 unités immatriculées). Peugeot reste en tête avec 28 441 mises à la route (-19,9 %) devant Renault avec 25 763 immatriculations (-13,3 %). VW (11 384, +10 %) complète le podium, suivi de Citroën (11 311, -13,7 %) et Toyota (11 302, +104,3 %). Les modèles hybrides sont les plus prisés des professionnels (69 158 unités dont 24 864 PHEV) à fin avril. Le diesel (21 464, -32,4 %) ne représente plus de 13,1 % du marché, et l’électrique (21 511, +17,6 %).

VUL en forme

Le marché des utilitaires légers sur le B2B a progressé de 17,1 % (25 609 unités). Sur ce segment tous les types de motorisation sont en hausse sauf l’électrique qui enregistre un recul de 4,5 % des immatriculations. Doit-on y voir une corrélation avec la fin du bonus écologique pour les entreprises ? Depuis le début de l’année le nombre de VUL mis à la route est en hausse de 14,1 % avec plus de 100 000 nouveaux véhicules immatriculés.

Le B2B majoritaire sur l’ensemble du marché

Le marché neuf devient de plus en plus soutenu par le BtoB dont la part sur l’ensemble des ventes en France augmente de 7 % en 10 ans. Aujourd’hui le marché des flottes représente 52 % du marché des véhicules neufs. Autre nouveauté, la part des locations (leasing électrique compris) à destination des particuliers (28 %) dépasse pour la première fois le leasing à destination des entreprises.

Le signe d’une mutation durable ? À confirmer dans les prochains mois.