Ford a hâte de dévoiler son nouveau SUV électrique sur base Volkswagen

Après le Mustang Mach-E, Ford va lancer un second SUV électrique dans sa gamme dès le 21 mars prochain. L’engin offrira vraisemblablement un positionnement un peu moins haut de gamme et sportif que celui du premier modèle, dont l’addition démarre au-dessus des 60 000€ en France (et peut approcher des 90 000€ en version GT).

Et les communicants de la marque semblent impatients de le présenter. Martin Sander, le patron de la division électrique de Ford, n’arrête pas de montrer des petits bouts du nouveau SUV sur son compte Twitter. Cette fois, il a soulevé la bâche recouvrant l’auto pour dévoiler le gros logo Ford sur la face avant dépourvue de calandre. Avant cela, il avait montré les roues et un précédent teaser dans l’obscurité avait permis de montrer la silhouette générale du véhicule.

Une base Volkswagen

Rappelons que ce second SUV Ford reposera sur une plateforme très différente de celle du Mustang Mach-E : il utilisera en effet la plateforme MEB de Volkswagen, équipant les SUV ID.4 et ID.5 actuels. On pourrait donc trouver une taille de batteries très similaire (entre 60 et 77 kWh) et des motorisations d’une puissance comparable. Reste à savoir si le prix démarrera chez nous sous les 47 000€ pour bénéficier du bonus écologique.