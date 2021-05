Ford développerait une version biturbo de son "Godzilla"

Alors que certains constructeurs européens se demandent s'ils doivent dès aujourd'hui arrêter de mettre des kopecks dans le développement du moteur à combustion, chez Ford, on n'oublie pas ses standards américains. La marque a lancé l'année dernière son moteur "Godzilla", qui est le plus gros V8 de la production automobile de série. Ses 7.3 litres de cylindrée font passer le moteur d'un Lamborghini Urus pour un timide.

Ford devrait aller plus loin en imitant ce qu'ont déjà fait certains préparateurs, en proposant une variante biturbo, en test sur un F250. D'origine, ce moteur développe 450 ch. Un chiffre faible, mais ce bloc a surtout été étudié pour fournir un couple sur une large plage de régime, et d'être robuste pour un usage commercial et professionnel.

Avec une suralimentation et une cartographie plus agressive, Ford pourrait dépasser les 1000 ch. Mais le "Godzilla" ne devrait pas aller en usine sous le capot d'un modèle de la marque. Il sera très certainement proposé en version "boite" pour ceux qui souhaiteraient réaliser un projet spécifique.