Ford dévoile les S-Max et Galaxy hybrides

Ils partagent le même moteur thermique, mais la comparaison s'arrête là. Ford dévoile aujourd'hui les inédits Galaxy et S-Max hybrides, qui reprennent le quatre cylindres atmosphérique 2.5 à cycle Atkinson que l'on retrouvera cette année sous le capot du nouveau Kuga hybride rechargeable. Sauf que sur les Galaxy et S-Max, point d'hybridation rechargeable, mais une hybridation simple, qui permet notamment de conserver l'immense capacité de chargement : jusqu'à 2,2 mètres cubes pour le S-Max et 2,33 mètres cubes pour le Galaxy, qui sont, on le rappelle, des monospaces sept places.

Une première, donc, sur ce segment des grands véhicules familiaux chez une marque généraliste. Le quatre cylindres sera associé à une boîte Ford Powersplit (variation continue). Malheureusement, Ford ne donne pour l'instant aucune information technique sur la puissance, la capacité de la batterie ou les rejets de CO2, mais sachez déjà que ces deux monospaces auront droit à la récupération d'énergie au freinage.

Ils sont toutefois encore loin des concessions, puisqu'ils débarqueront en 2021 en France. Ford a prévu un investissement de 42 millions d'euros dans l'usine espagnole de Valence, qui assemblera ces monospaces.