Ford dévoile une veste "intelligente" pour les cyclistes

Avec l'augmentation conséquente du trafic des vélos dans les grandes villes, les accidents sont logiquement en hausse. Et souvent à cause d'une mauvaise entente entre cyclistes et automobilistes, qui ont parfois du mal à partager la route.

Ford semble s'intéresser à ces secteurs qui ne sont pas sa spécialité. Et notamment avec les dernières grèves dans la capitale, il y a un marché à prendre avec la mobilité "douce" pour les grands industriels.

Seulement voilà, tout le monde n'a pas un grand niveau d'aisance sur un vélo, notamment lorsqu'il faut tendre le bras pour changer de direction. Parfois, même, certains ne prennent même pas la peine d'indiquer leur changement, et c'est dans ces cas là que les incidents arrivent. Une télécommande sans fil, installée sur le guidon, permet de sélectionner les symboles à afficher au dos de la veste.

Ford ne compte pas pour l'instant produire cette dernière mais la marque rappelle qu'elle a déjà développé un système de réalité virtuelle permettant d'échanger les points de vue entre automobiliste et cycliste, avec "Wheelswap".