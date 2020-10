Ford donne un an d'accès à Ionity avec le Mustang Mach-E

Le réseau Ionity, on le rappelle, est financé par un consortium de constructeurs dont fait partie Ford. Et cela tombe bien, la marque profite de cette position pour proposer une offre à ses clients de la première heure du Mustang Mach-E, le SUV électrique du constructeur. En effet, pour toute commande passée en 2020 et 2021, un an d'accès gratuit aux bornes Ionity sera fourni aux futurs propriétaires.

Pour l'instant, on compte un peu plus de 270 stations de charge dans toute l'Europe, mais en France, elles sont assez concentrées dans certaines zones : Est/Sud Est, et Centre. Des régions sont totalement isolées, telles que le Nord Ouest, la côte Atlantique (même si des stations sont en construction) ou encore le Sud Ouest. Pour l'heure, seule l'Allemagne est parfaitement couverte avec des stations bien réparties.

Pour ceux qui pourront profiter des accès à Ionity, il faut rappeler que le gain peut être intéressant puisque la charge (jusqu'à 150 kW sur un Mustang Mach-E, soit 120 km récupérés en 10 minutes) est une des plus onéreuses parmi les autres offres de recharge sur le Vieux Continent.

Ford rappelle que le "FordPass" livré aux clients permet également d'accéder à près de 155 000 bornes de recharge publique (souvent lentes) dans toute l'Europe.