Ford Evos : l'avenir de la Mondeo ?

Les constructeurs généralistes se font une raison : leurs berlines traditionnelles n'intéressent plus la clientèle. Ford a déjà officialisé la fin de la Mondeo pour mars 2022. Même sa cousine américaine, la Fusion, sera classée sans suite. La mode est bien sûr aux SUV, et Ford n'en manque pas, avec notamment les Kuga et Explorer.

Toutefois, entre la berline classique et le SUV, Ford s'est dit qu'il y avait un espace pour un modèle d'un nouveau genre, qui fait justement le mix des deux univers. Le résultat se nomme Evos, un nom que l'on avait vu sur un concept-car en 2011.

L'Evos a été dévoilé au Salon de Shanghai et a pour l'instant été présenté comme un modèle pensé pour la Chine. Mais le véhicule a été aperçu en test aux États-Unis. Il devrait avoir une portée mondiale. Au pays de l'oncle Sam, il viserait notamment la Subaru Outback. Le break baroudeur japonais a encore séduit plus de 150 000 Américains en 2020.

Chez nous, la formule à la croisée des chemins le mettrait face à la nouvelle Citroën C5 X. L'Evos se distingue toutefois de la française par une silhouette plus musclée, qui n'est d'ailleurs pas sans évoquer celle de la Mustang Mach-E. La version européenne pourrait en revanche avoir un visage distinct de la variante chinoise.

La présentation intérieure impressionne. Il y a une belle bande d'écrans longue de 1,1 mètre. Elle couple une instrumentation de 12,3 pouces et un écran géant de 27 pouces, qui va jusqu'à l'aérateur côté passager. Le passager peut d'ailleurs devenir un copilote en ayant accès directement à des fonctionnalités.

Le système multimédia intègre un assistant personnel numérique. La voiture inaugure chez Ford une nouvelle étape de la conduite semi-autonome, capable de fonctionner sur certaines routes en mode "sans les mains".