Ford Explorer électrique : peut-il partir loin ? - En direct du Mondial de l'auto 2024

Nous l'avons déjà essayé sur Caradisiac, cet Explorer, et il a d'ailleurs à cette occasion démontré un certain nombre de qualités. Mais c'est au Mondial de Paris 2024 qu'il vient pour la seconde fois à la rencontre du public (on l'avait déjà découvert au salon de Lyon il y a un peu plus d'un an).

Il vous faudra d'ailleurs oublier le gros SUV hybride rechargeable de 5 m de long, qui porte le même nom, et dont la commercialisation vient de prendre fin en Europe. L'Explorer est désormais un SUV compact 100 % électrique de 4,47 m de long, basé sur une plateforme d'origine Volkswagen, la MEB, qu'utilise par exemple l'ID.4.

Le look est celui d'un vrai SUV, pas coupé pour une fois, mais bien carré dans les proportions, tout en conservant des rondeurs dans les coins. Pas désagréable à regarder, il dégage une certaine prestance, tout en conservant de bons aspects pratiques. Les panneaux de carrosserie sont assez lisses, la signature lumineuse des feux de jour avant en forme de L sera reconnaissable, celle de l'arrière rappelle globalement celle du cousin américain, le "gros" Explorer, qui reste commercialisé Outre-Atlantique.

Un habitacle agréable mais moyennement fini

L'habitacle propose une ambiance moderne et assez épurée. Le traitement est très horizontal, et la pièce maîtresse est un très grand écran vertical de 14,6 pouces de diagonale, dont la particularité est de pouvoir se positionner selon plusieurs inclinaisons, selon que la priorité est d'avoir sous les yeux le GPS, ou pas. Et derrière cet écran est présent un espace de rangement qui permet de "planquer" des objets en sécurité, puisque lorsque la voiture est verrouillée, cet espace le devient aussi. Ce n'est pas bête, même si Ford n'est pas le premier à proposer cela, le Chevrolet Orlando l'a fait avant lui.

Par ailleurs, si les assemblages sont très corrects, la qualité de finition et des matériaux est malheureusement très moyenne. On va dire typiquement américaine...

L'habitabilité aux places arrière est bonne, et le volume de coffre de 450 litres sous tablette (souple et peu pratique) est dans la moyenne basse. Banquette rabattue, on monte à 1 422 litres, ce qui est bien.

De 170 ch à 340 ch, jusqu'à 602 km d'autonomie

Mécaniquement, l'Explorer reprend aussi des éléments Volkswagen, sans surprise. On aura donc droit à un bloc 170 ch et 310 Nm en entrée de gamme, propulsion, couplé à une batterie de 52 kWh de capacité, dont l'autonomie n'a pas été communiquée. Au-dessus , on trouve un bloc de 286 ch et 545 Nm, propulsion toujours, marié à un accumulateur de 77 kWh, qui promet 602 km d'autonomie, et abat le 0 à 100 en 6,4 s. On peut répondre ici à la question du titre : oui, sur le papier, l'Explorer peut partir loin ! Même si on sait que dans la réalité, ce sera moins. Notre essai a toutefois démontré que l'efficience était au rendez-vous, avec 500 km réels possibles.

Enfin, en haut de gamme, officie un ensemble de deux moteurs, qui font de l'Explorer un 4x4. Ils cumulent 340 ch, toujours 545 Nm, et un 0 à 100 en 5,3 s. La batterie est la même que celle du 286 ch mais grâce à un software géré différemment, elle grimpe à 79 kWh de capacité, pour offrir une autonomie de 566 km.

Côté recharge, c'est 11 kW en alternatif, et 135 kW en charge rapide pour les versions 170 et 286 ch. La version 340 ch peut encaisser 185 kW. Cela permet de passer de 10 à 80 % de charge en respectivement 28 et 26 minutes.

Les prix sont compris entre 43 900 € et 53 900 €, hors bonus écologique, auquel l'Explorer a droit depuis juillet 2024.

L'instant Caradisiac : photocopies...

Si lorsque l'on découvre extérieurement les Ford Explorer, puis ensuite le nouveau Capri, on se dit qu'on a affaire à deux véhicules bien différents. Mais une fois la porte fermée, on a au contraire l'impression d'être dans la même voiture ! Car l'Explorer et le Capri partagent exactement la même planche de bord, sans modification aucune. Alors, évidemment, Ford n'est pas le seul constructeur à faire ça et à choisir de mutualiser les éléments intérieurs. Mais quand même, on ne peut s'empêcher de penser que c'est un peu dommage...