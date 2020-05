Ford Fiesta et Focus : nouveaux moteurs hybrides

Ford avait prévenu : l'année 2020 sera celle de l'électrification de sa gamme. Le constructeur promet pas moins de 14 modèles électrifiés. Il y a notamment son premier hybride rechargeable, le Kuga, et son premier électrique de grande série, la Mustang Mach-E. Mais Ford compte aussi les véhicules à hybridation légère… qui vont être les plus nombreux !

Le Puma a été le premier de ceux-là. Il a d'abord été lancé uniquement avec des moteurs de type micro-hybrides "mHEV". Sans surprise, ces moteurs sont maintenant repris par d'autres modèles, les Fiesta et Focus. Ces Ford reçoivent donc le 1.0 Ecoboost mHEV. Il est décliné en 125 et 155 ch. La boîte de vitesses est une manuelle à 6 rapports.

L'hybridation ajoute un alterno-démarreur 11,5 kW et une batterie 48V au moteur essence. La batterie se recharge lors des phases de décélération et de freinage, pour ensuite fournir une assistance électrique lors des accélérations et réduire la consommation de carburant. De quoi faire gagner quelques grammes de CO2 à l'homologation.

Dans la gamme Focus, ces blocs prendront la place des 1.0 125 ch et 1.5 150 ch "classiques". Les Ecoboost à micro-hybridation seront disponibles à la commande avec les Fiesta et Focus d'ici juin. Ce sera l'occasion pour Ford de revoir les finitions, avec par exemple l'arrivée dans l'offre Fiesta de finitions Titanium X et ST Line X.