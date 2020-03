Ford : le nouveau Bronco en fuite ?

Cela fait deux jours que d'intrigantes images de l'hypothétique nouveau Ford Bronco font surface. Il faut dire que l'auto est attendue comme le "messie" aux Etats-Unis. Nous pourrions même jusqu'à aller dire qu'elle est encore plus attendue que lorsque la Corvette C8 n'était pas encore connue. Le Bronco, c'est avant tout l'histoire d'un franchisseur à l'américaine, très diffusé dans les années 70 et 80, et qui représente l'alternative à Jeep.

Ford prépare le retour du Bronco qui aurait donc été immortalisé sous deux formes. En effet, il y aura deux Bronco bien distincts : un Bronco "Sport", basé sur une plateforme de Ford Escape (version américaine du Kuga), qui n'aura pas grand-chose à voir avec son grand frère, le "vrai" Bronco.

Celui-ci est imagé ici dans un exemplaire blanc, qui n'est pas confirmé par Ford. La possibilité qu'il s'agisse d'un rendu est non négligeable, mais quoi qu'il en soit, selon les prototypes surpris ces derniers temps, il paraît clair que le Bronco de série sera très proche de ce que l'on a sous les yeux. Rappelons que ce Bronco là reposera sur un châssis échelle, contrairement à son petit frère qui sera plutôt destiné aux citadins.