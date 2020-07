Ford : les Tourneo et Transit Connect reçoivent la version Active

La famille Ford Active s'agrandit. Quelques semaines après le duo Transit et Tourneo Custom, cette finition baroudeuse est ajoutée à l'offre du duo Connect, à la taille semblable à celui d'un Kangoo. Pour rappel, le Transit est la version utilitaire, le Tourneo la version particulière.

Ici il n'y a toutefois pas de transmission intégrale. Les Custom peuvent juste recevoir le système "mLSD", un différentiel à glissement limité, qui enverra le couple sur la roue ayant la meilleure adhérence. Les véhicules profitent également d'une garde au sol réhaussée (+ 24 mm à l'avant, + 9 mm à l'arrière), ce qui facilitera ainsi les aventures sur les chemins cabossés.

Ces variantes Active soignent le look, avec un kit carrosserie inspiré du monde des SUV. Il y a ainsi des protections en plastique brut sur les bas de caisse et autour des roues, des inserts couleur alu à la base des boucliers, des barres de toit et des jantes spécifiques de 17 pouces. Dans l'habitacle, on remarque une sellerie spécifique avec inserts colorés bleus. La version Tourneo a une banquette arrière 60/40. Elle existe en variante allongée, pouvant recevoir une troisième rangée de sièges. Le Transit annonce de son côté un volume de chargement de 2,9 à 3,6 m2.

Ces véhicules seront disponibles avec le bloc diesel 1.5 EcoBlue, décliné en 100 ou 120 ch, avec boîte manuelle six rapports ou boîte auto huit rapports. Le mLSD sera une option sur le 120 ch à boîte manuelle.