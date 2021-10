Ford Mondeo, Galaxy et S-Max : il ne reste que le moteur hybride

Nouveau ménage dans la gamme des grandes Ford. Les Mondeo, S-Max et Galaxy avaient déjà abandonné l'essence classique. Cette fois, c'est toute l'offre diesel qui passe à la trappe ! Que reste-t-il alors ? L'hybride.

Pour terminer leur carrière, la Mondeo, disponible encore en berline et en break, le S-Max et le Galaxy n'ont donc plus qu'un moteur, à hybridation simple (non rechargeable). Pour la Mondeo, le bloc 2.0 essence et le moteur électrique développent 187 ch, avec boîte de vitesses automatique 6 rapports. Pour les grands monospaces, on retrouve le 2.5 Duratech de 190 ch avec boîte eCVT.

La Mondeo hybride est affichée à partir de 38 300 € avec la finition Titanium Business. Elle propose encore la finition sportive ST Line (41 000 €) et la finition chic Vignale (46 000 €). Pour le S-Max, le prix de départ en Titanium Business est de 45 750 €. C'est 47 550 € en ST Line et 54 250 € en Vignale. Enfin pour le Galaxy, il n'y a que la Titanium Business, facturée 49 550 €.

Ford a déjà annoncé que la production de la Mondeo sera stoppée en mars 2022. Il ne lui reste donc que six mois de carrière. Les grands monospaces seront au catalogue quelques mois de plus.