Ford Mustang Mach 1 (2021) : à partir de 62 400 €

Heureusement que le gouvernement a revu le barème du malus à la légère au dernier moment, sans quoi nous avions ici la toute première Ford Mustang neuve à plus de 100 000 €. Un prix assez délirant qui ferait rire n'importe quel Américain, mais c'est ainsi que va la fiscalité française pour les véhicules un peu trop gourmands en carburant.

Ford annonce en effet la commercialisation de la Mustang Mach 1, une édition limitée et proposée pour la première fois en Europe. Et ce n'est pas simplement une évolution esthétique et deux paires de jantes. La Mach 1 reprend le V8 Coyote avec 460 ch, et y ajoute une boîte de vitesses manuelle Tremec spécifique. Ceux qui souhaitent une boîte automatique auront droit à la transmission à 10 vitesses avec radiateur d'huile (tout comme sur la Tremec).

Les suspensions MagneRide sont spécifiques, tout comme le diffuseur arrière, hérité de la GT500, et l'échappement Performance doté de valves.

Les tarifs sont plutôt intéressants vu le niveau de performance : 62 400 € pour la version boîte manuelle, et 64 900 € pour la boîte automatique. Mais attention : il faudra rajouter 30 000 € de malus, ce qui amène la version boîte auto à 94 900 €. Et si jamais certains exemplaires venaient à être immatriculés seulement en 2022, ils passeront à 102 400 et 104 900 €...