Ford Mustang Mach-E GT : les photos et informations officielles

Ford nous dévoile les images officielles du Mustang Mach-e GT, la version musclée et quatre roues motrices du SUV électrique, le premier du constructeur à l'ovale bleu. Si le Mustang Mach-E classique plafonne à 285 ch en propulsion, il monte ici jusqu'à 465 ch et 830 Nm dans cette variante GT inédite, dotée de deux moteurs électriques. A l'inverse d'un Tesla, Ford précise toutefois que les performances sont volontairement limitées, et strictes : la vitesse maximale est bloquée à 200 km/h. Le 0 à 100, lui, en revanche, est abattu en 3,7 secondes.

Les batteries de 88 kWh donnent droit à 500 km d'autonomie sur cycle WLTP.

En plus des deux couleurs spécifiques (bleu Grabber et Cyber orange), le Mustang Mach-E GT dispose d'une sellerie spéciale et d'un volant recouvert d'Alcantara.

Pour la recharge, les clients auront droit au FordPass (une carte de plus pour les utilisateurs d'électriques !) qui donne accès à des points de recharge dans 21 pays européens. La version GT accepte des puissances de charge jusqu'à 150 kW, ce qui est plutôt bon dans la catégorie. Il sera ainsi possible de récupérer près de 120 km d'autonomie en 10 minutes seulement.