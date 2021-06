Ford produit plus de Mustang Mach-E... que de Mustang

Cet état de fait pourrait n'être que temporaire et inédit, mais il est tout de même inédit. Sur les cinq premiers mois de l'année, Ford a produit un peu plus de 27 000 Mustang Mach-E, le SUV électrique qui reprend le nom le plus emblématique du catalogue de Ford depuis la Model T. En quoi est-ce significatif ? Sur la même période, Ford a produit tout juste 26 000 Mustang depuis son usine de Flat Rock dans le Michigan, coupés et cabriolets inclus.

Nous parlons bien de production, et non de demande, d'où le fait que ces chiffres sont probablement inédits et temporaires. Ford doit en effet accélérer la cadence pour livrer son SUV électrique aux clients de la première heure à travers le monde, et notamment en Europe, où il est devenu récemment la meilleure vente sur le marché norvégien devant toutes les autres électriques.

Nos confrères américains avancent également une autre explication : à cause de la pénurie de semi-conducteurs, Ford doit établir des priorités. Et le Mustang Mach-E en est une bien plus grande que la Mustang.