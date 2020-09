Ford Puma ST : félin bondissant

Les sévères réglementations CO2 ne font pas peur à Ford. Pendant que certains font du ménage dans leur gamme et renonce à des modèles emblématiques (par exemple Renault avec la Clio RS), la marque américaine continue de proposer des sportives. En témoigne cet inédit Puma ST !

Le nouveau petit SUV de Ford étant dérivé de la Fiesta, on retrouve sans surprise le moteur de la citadine sous le capot de ce félin. Il s'agit d'un trois cylindres 1.5 Ecoboost de 200 ch. Le couple maxi est de 320 Nm entre 2 500 et 3 500 tr/mn. Le bloc est couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Côté performances, la vitesse maxi est de 220 km/h et il faut 6,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Ce Puma est une traction. Il peut recevoir en option un différentiel mécanique à glissement limité Quaife, système qui optimise l'adhérence pour éviter le sous-virage en distribuant le couple moteur à la roue la plus adhérente. Ce SUV est chaussé de pneus Michelin Pilot Sport 4S développés sur mesure.

De nombreux réglages ont été revus, pour rendre la conduite plus dynamique et prendre en compte le fait que c'est un SUV. Par exemple, l’effort de torsion de la suspension arrière a été augmenté de plus de 40 % par rapport à la Fiesta ST et de 50 % par rapport au Puma standard, avec une barre anti-roulis de 28 mm intégrée dans la section en U. Une barre anti-roulis de 24 mm à l'avant contribue également à la stabilité dans les virages. La direction est 25 % plus directe que celle du Puma classique.

Les disques de frein sont agrandis (325 mm à l'avant, 271 mm à l'arrière). L'échappement actif permet d'avoir un son plus sportif, mais il sera un peu plus discret que sur la Fiesta. Un sélecteur de mode de conduite permet de jouer sur plusieurs paramètres : cartographie du moteur, réponse de l'accélérateur, direction assistée… L'ESP peut être plus permissif voire totalement coupé. Une fonction launch control permet de faire des départs canons.

Côté look, la personnalisation est peu poussée, car on est très proche d'un modèle ST Line, qui profite déjà d'un kit carrosserie sportif. On remarque juste de nouveaux inserts dans le bouclier, un aileron et un diffuseur revus, avec double sortie d'échappement. Le modèle a des jantes 19 pouces. Il est présenté avec une couleur exclusive, le Vert Mean. On trouve à bord des sièges Recaro avec logo ST. Le Puma ST garde les astuces pratiques, comme la MegaBox : un espace de rangement de 80 litres sous le plancher du coffre, qui peut être rincé.

L'équipement de série sera généreux, avec la recharge par induction des téléphones, le pare-brise chauffant, le système multimédia SYNC3 sur écran tactile 8 pouces ou le système audio premium B&O.