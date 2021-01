Ford Ranger MS-RT : le pick-up façon ST

Après le Raptor, le Ranger s'offre une nouvelle déclinaison sportive. Il s'agit de la MS-RT, du nom d'un préparateur qui travaille avec M-Sport, partenaire officiel de Ford en sport automobile. C'est donc en partenariat avec MS-RT que la marque a imaginé ce Ranger.

Alors que le Raptor est influencé par les courses dans le désert, le MS-RT est plus taillé pour le bitume. Il a ainsi un look inspiré par les sportives basées sur les voitures particulières de Ford, avec notamment un bouclier avant qui fait penser aux modèles ST. Les ailes sont gonflées et on note que toute la carrosserie est peinte, avec au choix les coloris Frozen White, Sea Grey ou Agate Black.

Le MS-RT a des jupes latérales et un becquet spécifiques. La calandre est en nid d'abeilles et les rétros ont un aspect carbone. Ce modèle est doté de jantes de 20 pouces OZ Racing. À bord, on a un habillage façon cuir, avec surpiqûres orange. Les seuils de porte et les sièges ont un badge MS-RT.

On retrouve sous le capot le puissant moteur diesel EcoBlue 2.0 bi-turbo de 213 ch, couplé à une boîte automatique 10 rapports. Le couple maxi est de 500 Nm. Pour ceux qui veulent un son plus sportif, un boîtier sonore actif contrôlé par l'application Maxhaust sera proposé en option.

Le Ranger MS-RT reste un pick-up fonctionnel, avec transmission intégrale sélectionnable, charges utiles allant jusqu'à 1 098 kg et poids de tractage de 3 500 kg. L'équipement est généreux, avec en série sièges chauffants et écran tactile 8 pouces. Ce Ranger sera disponible au deuxième semestre 2021.