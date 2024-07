Ford Tourneo Courier - Rendez-vous mardi 30 juillet pour les premières images de l'essai en direct.

Depuis la disparition des monospaces, il est bien difficile de trouver des véhicules logeables et pratiques. Il y a bien évidemment les SUV, mais certains ont fait une croix sur la modularité à l'image du dernier Renault Scénic. Résultat, il ne reste que les ludospaces pour remplir cette tâche. Et quand on évoque à cette catégorie, on pense immédiatement au Renault Kangoo, modèle incontournable du segment. Figurent aussi les Citroën Berlingo ou Peugeot Rifter qui étaient jusqu'à peu uniquement disponible en 100% électrique, mais Stellantis a changé son fusil d'épaule pour réintroduire du thermique.

Ford est également présent depuis de nombreuses années et la firme à l'ovale a dévoilé une nouvelle génération de son ludospace. Premier constat: celui-ci gagne indéniablement en personnalité par rapport au précédent notamment au niveau de la partie avant. Pour le reste, c'est du classique avec des formes très carrées visant bien évidemment à privilégier l'habitabilité et le volume de chargement grâce notamment à ses deux portes arrière coulissantes.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai de ce Ford Tourneo Courier. Pour l'occasion, nous aurons une version Active à savoir le haut de gamme animé par le 1.0 litres Ecoboost de 125 ch.