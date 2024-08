Ford va concevoir des voitures électriques plus petites que prévues

Après le Mustang Mach-E et les Explorer et Capri européens, Ford devait préparer le développement d’au moins un nouveau gros SUV électrique à sept places. Jim Farley, le président-directeur général de Ford, vient d’annoncer l’annulation de ce projet. Ou plutôt, sa transformation au profit de véhicules hybrides, ayant été jugés plus rentables financièrement.

« Il y a une concurrence énorme sur le segment des SUV actuellement », avoue-t-il. « Je crois que l’agence Standard & Poor en compte 143 actuellement aux Etats-Unis et la plupart sont des modèles à deux ou trois rangées de sièges », déclare-t-il. Le constructeur américain préfère finalement concevoir des versions hybrides de ces futurs grands SUV, commercialement plus intéressants compte tenu de la demande actuelle.

Une voiture électrique plus compacte

Ford se concentre désormais sur une voiture électrique « plus compacte », sans qu’on connaisse son genre ni sa taille. Le constructeur prépare aussi de nouveaux modèles électriques utilitaires, plus rentables que les gros SUV d’après les prédictions de la marque.

Rappelons que chez nous, Ford vient de lancer l’Explorer dans le segment des SUV compacts comme le Renault Scénic E-Tech Electric, mais aussi le Capri qui se veut plus haut de gamme et « sportif ». Ces deux modèles sont basés sur des architectures mécaniques Volkswagen. Une version électrique du Puma est également attendue sur notre marché.