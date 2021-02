Ford : de l'électrique pour toute la gamme d'ici 2030

En réponse à

Dans ce cas, plus personne ne donne son avis, non ? Donner un avis, c'est quand même autre chose que de lâcher une conn*rie sur qqun que l'on ne connaît même pas, vous ne pensez pas ?

Je sais pertinemment que j'ai très souvent un avis différent de beaucoup ici. Et bien qu'est ce que vous voulez que cela me fasse ? Je me porte très bien avec tous ces détracteurs. Si l'une de mes interventions ne vous plait pas, vous faites comme moi avec les autres, vous passez votre chemin et basta. J'ai du temps à perdre ailleurs, croyez-moi.