Ford veut dépasser Tesla en Amérique du Nord

Les constructeurs américains historiques vont-ils se réveiller face à Tesla ? Ford annonce que l'Etat de l'Ontario et le gouvernement fédéral vont investir chacun 295 millions de dollars canadiens pour mettre à jour l'usine d'Oakville, qui se spécialisait dans certains modèles Ford et Lincoln. Actuellement, seulement deux modèles sortent des chaînes d'assemblage : l'Edge et le cousin de Lincoln, le Nautilus. Mais plus pour longtemps.

Ces 590 millions de dollars vont servir à repenser l'usine pour qu'elle devienne la première productrice de véhicules électriques en Amérique du Nord. Comprendre par là que Ford veut faire mieux que Tesla et sa Gigafactory américaine.

Annoncer des milliers d'emplois et un demi milliard d'euros d'investissement est une bonne chose pour le bassin de l'Ontario (qui produit plus de 2 millions de voitures par an), mais Ford n'a pas encore détaillé son programme de véhicules électriques, qui reste flou. En dehors du Mustang Mach-E, d'un très attendu F150 à batteries et d'un partenariat avec Rivian (le jeune constructeur américain de véhicules électriques), la question reste entière sur le reste des modèles traditionnels Ford.