FordLiive : réduire le temps d'immobilisation des utilitaires de 60 %

Ford annonce l'arrivée d'un nouveau service connecté en France et en Europe, qui n'est pas, cette fois, destiné aux particuliers désireux d'avoir de la musique, des conseils ou bien de la navigation. Mais plutôt aux professionnels en véhicule utilitaire léger et aux gestionnaires de flotte. FordLiive est en effet un "système connecté d'optimisation du temps de fonctionnement".

Concrètement, il s'agit d'un système de monitoring des valeurs du véhicule : lubrification, état de certains composants, suivi du kilométrage et des opérations à réaliser, l'objectif est de permettre aux propriétaires d'être avertis en temps réel lors des opérations de maintenance et révisions à venir, en fonction de l'état de la mécanique et du type d'usage. Si les programmes d'entretien existent déjà et permettent de savoir à quel moment on doit se rendre en concession, il s'agit ici d'un dispositif nettement plus fin dans son analyse.

"Reliant les clients de véhicules utilitaires Ford, le réseau des Transit Centers et le constructeur lui-même, le système utilise les données en temps réel des véhicules² pour optimiser individuellement la productivité de chaque véhicule de la flotte d'un client. Environ 500 000 véhicules utilitaires Ford connectés circulent déjà sur les routes d'Europe, et plus d'un million sont prévus d'ici à la mi-2022.

En analysant les données des véhicules en temps réel, FORDLiive fournit aux clients des informations sur l'entretien spécifique des véhicules. Les petites entreprises comptant jusqu'à cinq véhicules reçoivent des notifications par le biais de l'application FordPass Pro, tandis que les gestionnaires de flottes plus importantes sont tenus informés par un tableau de bord de l'état des véhicules dans une version dédiée de Ford Telematics".

Du côté concessionnaire, l'avantage sera de pouvoir commander les pièces nécessaires en prévision des maintenances à venir sur les utilitaires. Tout ce dispositif permettrait de réduire le temps d'immobilisation des utilitaires légers de 60 % en Europe selon Ford, qui proposera ce service gratuitement dans le courant de l'année.