Fort de son succès, le Suzuki Jimny en version dépouillée pour les baroudeurs

Le Jimny est déjà un véhicule très attachant et surtout un cas désormais presque unique sur le marché européen. Le seul vrai 4x4 accessible, sur châssis échelle et avec une véritable transmission intégrale. Un modèle performant en tout-terrain dans sa version classique, mais Suzuki a un marché tellement dynamique en Australie que la marque s'est dit qu'il serait bon de proposer quelque chose de plus radical. Voici donc le Jimny Lite, variante allégée et dépouillée d'une auto déjà pas franchement pensée pour le confort et les longs voyages.

Les feux sont halogènes, les antibrouillards ont disparu et les jantes noires en tôles 15 pouces offrent un look minimaliste au japonais qui n'a droit qu'à la climatisation manuelle et à un affichage très simpliste, loin de l'écran tactile du modèle européen.

Ce Jimny Lite est pour l'heure réservé au marché australien où la demande pour les véhicules tout-terrain est toujours très forte. Mais rien n'exclut que Suzuki ne la propose un jour en Europe vu le succès du Jimny, quasi seul sur son segment.