Fulli : de nouvelles stations à bas prix sur les autoroutes

Les prix des carburants se sont envolés depuis le début de l'année, les cours du pétrole étant portés par les campagnes de vaccination. Au 19 mars, le litre de gazole coûtait en moyenne 1,39 €. Pour le sans-plomb 95 E10, c'était 1,50 €.

Et ce sont donc des moyennes, avec de grands écarts selon l'enseigne et le lieu. C'est bien connu, les stations placées sur les aires d'autoroutes sont parmi les plus chères. Plusieurs facteurs font gonfler les prix, notamment le loyer et les frais de personnel (il y a toujours du monde en caisse).

Pour ceux qui ne souhaitent pas quitter l'autoroute pour faire un plein moins onéreux, il y a déjà les enseignes de supermarché, qui pratiquent des tarifs moins corsés. Mais il y a encore plus abordable : Fulli.

Il s'agit d'une enseigne créée par la société APRR, qui a décidé de se lancer dans la distribution de carburant sur son réseau. Et si on pointe régulièrement du doigt les prix des péages, APRR a voulu jouer la carte du "low-cost" pour les carburants. Il promet ainsi des prix à la pompe similaires à ceux pratiqués en dehors de l'autoroute ! Selon APRR, l'écart avec les autres stations d'autoroute varie de 10 à 15 centimes par litre. Pour y arriver, l'enseigne profite d'une réduction du nombre d'intermédiaires et se contente de distribuer les principaux carburants (ne proposant par exemple pas les formules premium).

La première station Fulli a ouvert au printemps 2019 sur l'A6 (nord/sud), à Dracé (Rhône) juste avant Lyon. Une deuxième a été inaugurée fin 2020 sur l'A36 au sud de Montbéliard (aire d'Ecot, dans les deux sens). Et la bonne nouvelle est que le développement de ce réseau s'accélère. Plusieurs stations vont ouvrir dans les prochains jours.

Sur l'A5, au sud de Paris, deux stations Fulli arrivent sur les aires Jonchets La Grande Paroisse et Jonchets Les Récompenses. Sur l'A6, dans le sens sud/nord, il y aura un point à Saint-Ambreuil. Enfin, près de Dijon, une Fulli ouvrira sur l'A31 à Gevrey-Chambertin.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à ne trouver que des Fulli sur le réseau APRR. L'objectif de la société est d'avoir 15 stations d'ici 2026, soit 15 % du réseau. Ce qui sera suffisant pour faire des pleins moins chers à intervalles réguliers. Véronique Tallon, directrice clientèle du groupe APRR, constate d'ailleurs un comportement différent dans les points Fulli : "les clients font un plein complet plutôt qu’un simple complément". Et ils profitent en même temps de toutes les commodités d'une aire de services.