Futur Nissan Qashqai : un teaser et les premières infos officielles

La troisième génération du Qashqai sera l'une des grandes nouveautés de 2021. Quelques semaines avant sa présentation, Nissan n'hésite pas à donner de nombreuses informations sur le véhicule. Elles sont accompagnées de quelques photos d'un modèle encore camouflé et, en cadeau bonus, d'une image teaser, où l'on devine la partie haute des optiques, qui formeront dans leur ensemble un crochet.

Le Qashqai sera basé sur une évolution de la plate-forme CMF. Nissan a travaillé sur la réduction du poids, puisqu'il annonce que son crossover compact va perdre 60 kg. La baisse de poids se fait grâce à l'utilisation de matériaux plus légers pour la structure et les éléments de carrosserie. Ainsi, les portes, le capot et les ailes avant seront en aluminium. Le hayon sera en composite.

La marque indique que le Qashqai 3 aura de nouvelles suspensions McPherson. Les modèles deux roues motrices avec jantes jusqu'à 19 pouces auront une suspension arrière sur essieu semi-rigide. Les modèles 4x4 et à jantes 20 pouces auront une suspension multi-bras.

Hybride ePower

Nissan confirme que le prochain Qashqai sera proposé avec une motorisation hybride. Mais ce ne sera pas l'E-Tech de Renault, ce sera son système ePower. Avec lui, c'est le moteur électrique qui entraîne la voiture. Le bloc thermique n'est pas lié aux roues, il sert à alimenter la batterie ou aide le bloc électrique pour cumuler les puissances. Le Qashqai 3 sera aussi proposé avec un 1.3 essence à micro-hybridation 12V, disponible en deux puissances. Il n'y aura en revanche aucun diesel.

Côté équipements, le nouveau Qashqai aura le droit à une évolution de la conduite semi-autonome ProPilot, nommée ProPilot avec Navi-link. Le système prendra ainsi en compte les informations du GPS, pouvant ajuster la vitesse à l'approche d'un virage ou d'un rond-point. Il sera capable de ralentir s'il détecte un panneau de signalisation qui annonce une baisse de la limitation.

Le ProPilot s'aidera aussi de la surveillance des angles morts et gagnera un avertisseur de protection latérale, notamment utile pour se garer entre les poteaux serrés d'un parking souterrain. Parmi les autres nouveautés de l'équipement, il y aura des phares de type Matrix (le faisceau des feux de route s'adapte en permanence grâce à des sections de LED qui s'allument et s'éteignent).

Le Qashqai 3 est annoncé pour le printemps 2021.