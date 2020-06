Futur Opel Mokka : une planche de bord inédite

En réponse à

Une surprise ... Je croyais les Opel condamnées à avoir un intérieur triste pour faire " allemand " et rassurer le client !

Cette évolution me semble salutaire pour apporter de la modernité à la marque et la référence au Mercedes GLE fait que l'on garde quand même une références allemande .

Je pense - avis personnel et non motivé par un esprit de fanboy puisque je ne suis pas client de psa - que ce groupe possède des designers de talents qui font preuve de beaucoup de créativité ( au risque de déplaire aux conservateurs ). De plus, le groupe s'attache enfin (oubliée la triste période 80/2000) à donner une identité affirmée à chacune de ses 4 marques (5 si on compte l'appellation anglaise des Opel).

Reste un point sur lequel PSA doit maintenant concentrer ses efforts : offrir une fiabilité qui impressionne ...