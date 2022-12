Futur Peugeot 2008 : quelles orientations ?

L’actuel Peugeot 2008 a fêté son quatrième anniversaire le 19 juin dernier (c’est à cette date qu’il a été présenté à Aubervilliers en 2019). Il est temps de penser à son restylage et aussi à la future génération prévue pour 2025. Le restylage qui devrait intervenir vers la mi-2023 pourrait être plus léger en matière cosmétique que prévu. Car le Peugeot 2008 se vend toujours bien (il est à la cinquième place des ventes en France) et cela ne justifie pas forcément de changer le visage de ce modèle en adoptant des feux de jour à trois griffes. En revanche, le nouveau logo de Peugeot sera bien présent sur la calandre qui sera elle-même légèrement remaniée, ce logo sera aussi présent sur les flancs comme sur la nouvelle Peugeot 408, il y aura sans doute de nouvelles jantes, voilà pour l’extérieur. À l’intérieur il devrait y avoir de nouvelles selleries, peut-être de nouveaux matériaux pour habiller l’habitacle.

Mais ce restylage modifiera beaucoup d’autres choses. En effet le Peugeot 2008 lifté devrait reprendre à son compte la nouvelle interface multimédia de la Peugeot 308 et sous le capot on pourrait trouver le nouveau moteur essence 1.2 PureTech avec microhybridation (MHEV) 48V de 136 ch associé à une boîte de vitesses électrifiée à double embrayage pour les finitions haut de gamme. Pour l’instant, il y aura toujours un Diesel de 130 ch au menu de ce modèle même si cette motorisation devait disparaître sur le prochain opus. Enfin, la nouvelle génération de moteur électrique fera son apparition sous le capot, avec une puissance de 156 ch au lieu des 136 ch et une autonomie en hausse pour atteindre les 400 km.

Si le restylage du Peugeot 2008 intervient en 2023, son renouvellement est prévu pour 2025, deux ans plus tard. À cette occasion, le Peugeot 2008 devrait évoluer fortement, voilà pourquoi. Tout d’abord parce que le dessin de la génération 2 du Peugeot 2008 a été imaginé par l’équipe de design dirigée par Gilles Vidal, aujourd’hui c’est Matthias Hossann qui préside aux destinées de l’équipe design chez Peugeot, et cela depuis le 28 juillet 2020. Succéder à Gilles Vidal n’est pas une mince affaire, mais Matthias Hossann est bien décidé à donner une nouvelle dynamique au design de la marque au lion.

Car le nouveau directeur du style Peugeot n’est pas du genre à avoir peur d’un tel défi, avant d’occuper ce nouveau poste, Matthias Hossann était le bras droit de Gilles Vidal chargé du design avancé, c’est-à-dire de réfléchir au design des Peugeot à moyen et long terme. La partie la plus visible de son travail était le suivi de la création des concept-cars. Ainsi, le superbe concept-car Peugeot e-Legend a été supervisé par lui. De plus, il peut compter dans son équipe par un duo talentueux de Nicolas Brissonneau qui supervise le design extérieur (il est l’auteur des lignes d’e-Legend) et de Bertrand Rapatel qui s’occupe du design intérieur des futurs véhicules.

Mais comment cela se traduira concrètement pour le futur Peugeot 2008 ? L’évolution devra prendre plusieurs formes. Elle concernera le style, mais aussi la partie technique. En effet, le Peugeot 2008 devrait adopter une plateforme nouvelle et moderne, la STLA Small. Il s’agit d’une e-CMP améliorée qui devrait être à la fois plus légère et plus rigide et mieux adaptée à la nouvelle génération de motorisations électriques que va embarquer le futur Peugeot e-2008.

Car ce Peugeot e-2008 sera la vraie star de la gamme avec trois motorisations électriques au menu : 95, 170 et peut-être 240 ch si Peugeot veut réaliser une version sportive à quatre roues motrices. En fonction de la batterie utilisée, l’autonomie pourrait atteindre les 500 km. Le Peugeot 2008 pourrait cependant conserver une motorisation essence dans sa gamme, la 1.2 PureTech MHEV 48 V de 136 ch, elle serait disponible pour certains marchés extérieurs à la France, mais aussi dans l’Hexagone. À moins que Peugeot ne se décide à restyler une nouvelle fois le Peugeot 2008 actuel pour le faire tenir quelques années de plus. Quoi qu’il arrive, le Diesel devrait être éliminé du compartiment moteur de ce modèle.

Sur le plan du style, ce modèle devrait disposer des trois griffes en guise de signature lumineuse. Elles serviront de feux de jours à l’avant et seront plus rectilignes qu’aujourd’hui. Les feux arrière se pareront aussi de ces références aux griffes du Lion dans une version 3D. L’auto sera également un peu plus grande et devrait disposer de certains éléments de style du concept-car Peugeot e-Legend, en particulier la partie avant. Mais nous devrions en savoir un peu plus bientôt, lorsque Peugeot va dévoiler son concept-car Inception au Salon de Las Vegas le 5 janvier prochain. Ce prototype devrait donner les clés du futur design du Lion voulu par Matthias Hossann. On a déjà découvert quelques détails, dont le logo rétroéclairé posé sur trois barrettes qui rappellent l’illustre Peugeot 504, ce genre d’accessoire pourrait intégrer la calandre du futur e-2008.

Peugeot va également vouloir revoir l’intérieur du futur Peugeot 2008. Bien entendu le i-Cockpit sera toujours de la partie. Rénové et modernisé, il devrait être dominé par une grande dalle digitale d’instrumentation et au centre du tableau de bord devrait trôner une grande dalle numérique verticale. Le petit volant sera toujours là, mais afin de faire taire les critiques, une fois pour toutes, de ceux qui se plaignaient de mal voir l’instrumentation à cause de la jante du volant, il pourrait être type aviation. Comme celui que propose, en option, le SUV électrique Toyota bZ4X. Ce volant sera associé à une direction électrique sans liaison mécanique entre les roues et le volant (Fly by wire). Ainsi la démultiplication se verra calibrée en fonction de la vitesse, ce qui facilitera les manœuvres de parking, le conducteur n’ayant plus besoin de déplacer ses mains sur le volant. Ce ne sera pas le seul système high-tech de cette auto puisque la conduite autonome de niveau 2 devrait faire partie de l’équipement, tout comme les mises à jour « Over the Air », c’est-à-dire par téléchargement. Il reste encore trois belles années à attendre ce modèle qui s’annonce d’ores et déjà comme un concurrent redoutable aux Renault Captur, Nissan Juke, Volkswagen T-Roc et tant d’autres.